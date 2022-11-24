شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر يونايتد للبيع.. هل يحسم ديفيد بيكهام هوية الملاك الجدد؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يبدو أن ديفيد بيكهام، أسطورة منتخب إنجلترا وفريق مانشستر يونايتد السابق، سيكون على موعد مع العودة إلى مسرح الأحلام من جديد، لكن في مهمة مختلفة.

وفقًا لتقرير خاص لصحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية، نقلًا عن "مصادر مطلعة على عملية بيع مانشستر يونايتد"، فإن قائد منتخب إنجلترا الأسبق يبدو منفتحا للاستماع إلى المستثمرين المحتملين لشراء النادي الإنجليزي.

وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانًا الثلاثاء، يُعلن فيه استعداد عائلة "جلايزرز" المستحوذة على النادي لبيع ملكيتهم فيه، سواء بشكل كامل أو جزئي، وأنه تم التواصل مع بضعة بنوك لبدء عملية البيع.

ويستهدف المستثمرون المحتملون لشراء النادي نجم الفريق السابق، الذي لعب لأندية ريال مدريد وميلان وباريس سان جيرمان ولوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، كمحاولة لدعم فرصهم في الحصول على ملكية النادي، لما له من تأثير وشعبية لدى جماهير الفريق.

ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن أحد العاملين بالبنوك التي لها صلة بمسألة بيع مانشستر يونايتد أن ملكية قلعة أولد ترافورد قد تنتقل إلى مستثمرين جدد مقابل ما يعادل 7 مليارات جنيه استرليني، وقد ترتفع القيمة مع التنافس بين أكثر من طرف على شراء النادي.

لكن وفقًا لبعض خبراء اقتصاديات كرة القدم، فإن وصول النادي إلى قيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه استرليني يُعد أمرا مبالغا فيه، بالنظر إلى أنه لم يحقق ربحًا خلال العام الماضي.

ومن المتوقع أن يكون مانشستر يونايتد هدفًا لعدة مستثمرين إما من الولايات المتحدة الأمريكية أو من منطقة الشرق الأوسط، على غرار أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال السنوات الأخيرة، أبدى السير جيم راتكليف، مالك مجموعة "إينيوس" للبتروكيماويات، رغبته في شراء النادي الإنجليزي.

كما يدخل ضمن قائمة المرشحين أيضًا المستثمران الأمريكيان جوش هاريس وديفيد بليتزر، بجانب عملاقي دوري كرة السلة الأمريكي ستيفان باجيلوكا ولاري تانينبوم، اللذين كانا مرشحين لشراء نادي تشيلسي في وقت سابق من الروسي رومان ابراموفيتش.

ووفقًا لمقربين من ديفيد بيكهام، تقول الـ "فاينانشيال تايمز" إن عدة مستثمرين تشاوروا مع نجم يونايتد السابق في محاولاتهم لبدء حملة شراء النادي خلال السنوات السابقة، لكن المحادثات لم تتطور آنذاك.

ولا يبدو بيكهام كأحد المرشحين بشكل منفرد للحصول على ملكية ناديه السابق كلاعب، لكنه يبقى عنصرًا مهمًا كشريك في الملكية لما يملكه من جماهيرية وخبرات في مجال إدارة الأعمال في السنوات الأخيرة.

ولمح بيكهام في حوار مع "سكاي سبورت" على هامش حضوره أحد سباقات فورمولا 1 إلى إمكانية حدوث تغييرات في مانشستر يونايتد الذي لم يحقق لقب الدوري الإنجليزي منذ عام 2013.

وقال بيكهام حينها: "لا توجد جماهير مرّ فريقها بما مر به مانشستر يونايتد خلال السنوات الأخيرة وما زالت تملأ جنبات الملعب".

يذكر أن ديفيد بيكهام يملك سمعة جيدة كواجهة أعمال بعد اعتزاله لعب كرة القدم منذ 9 سنوات، حيث يشارك كمستثمر في ملكية نادي إنتر ميامي الأمريكي، كما يُعد من السفراء الرئيسيين لكأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر.