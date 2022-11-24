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الأهلى مع سموحة.. و الأوليمبى يواجه الزمالك فى دورى محترفى اليد

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القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم الخميس ، فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره سموحة فى إطار مؤجلات دورى المحترفين للموسم المحلى 2022/2023 .

 

كما تقام أيضا اليوم مواجهة الأوليمبى مع الزمالك و المؤجلة من الجولة الثانية بالدورى هذا الموسم .

 

أعلن مسئولو إتحاد كرة اليد عن إقامة لقاء الأهلى والزمالك المؤجل من الجولة الثالثة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2022 / 2023، يوم 5 ديسمبر الجارى فى تمام الثامنة مساءا على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .

 

ويستأنف دورى رجال كرة اليد للمحترفين مجددا يوم 1 ديسمبر المقبل بمواجهات بين كلا من ، البنك الأهلى مع هليوبوليس و جزيرة الورد مع القناة و الطيران مع طلائع الجيش و الزهور مع هليوليدو و الزمالك مع الشمس والجزيرة مع العبور و الأهلى مع سبورتنج و المعادى مع دلفى و الأوليمبى مع سموحة .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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