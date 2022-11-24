شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجهز لاعبي الأهلي معنويا قبل موقعة المقاولون بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمباراة المقاولون العرب ، ويسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لتهيئة لاعبي الفريق وتجهيزهم بشكل جيد على الصعيد الفني والمعنوي لمباراة المقاولون العرب التى يحتاج فيها الفريق للفوز من أجل التأهل للدور نصف النهائي في البطولة والحفاظ على النتائج المحلية والأفريقية الجيدة التى يحققها الفريق خلال الموسم الجاري منذ تولّى كولر مسئولية تدريب الفريق.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته، صباح أمس ، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب فى كأس مصر.

وعقد السويسرى، مارسيل كولر المدير الفنى للفريق، محاضرة للاعبى قبل أداء اللاعبين فقرات بدنية متنوعة تحت قيادة أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

وخاض حراس الفريق مرانا قويا تحت قيادة ميشيل يانكون، وشهد مران اليوم تركيز كولر على تنفيذ بعض التدريبات الفنية والخططية، وأجرى بعد ذلك الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بين اللاعبين، في إطار تجهيز الجميع للمباريات.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق المقاولون العرب فى كأس مصر والمحدد لها الأحد المقبل على ملعب الأهلى والسلام.