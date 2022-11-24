شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز يوسف نبيه وسيف جعفر فى الزمالك استعدادا للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم الجهاز الفني للزمالك حاليا بقيادة روى اجواش بتجهيز الثنائى يوسف نبيه وسيف جعفر من أجل الإستعانة بهما في لقاء الفريق المقبل أمام المصرى في دور الثمانية لبطولة كأس مصر المقرر إقامته بإستاد برج العرب يوم السبت المقبل .

ويقود روى اجواش المدرب العام للزمالك القيادة الفنية للفريق الأبيض في لقاء المصرى بدلا من فيريرا الذى سافر لبلاده من أجل تشييع جنازة نجل زوجته .

ووضع الجهاز المعاون لفيريرا برنامج تدريبى خاص للثنائى الشاب من أجل الإستعانة بهما في اللقاء في ظل النقص العددى الذى يشهده الفريق نظرا لغياب اكثر من لاعب حيث يغيب التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق نظرا لمشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم المقام حاليا بدولة قطر .\

وظهر الثنائى الشاب بشكل جيد مع الزمالك خلال المباريات التى أشتركا فيهما سواء بالدورى الحالى أو الموسم الماضى وأن كان ابتعد سيف جعفر عن المشاركة بعض الشئ نظرا للإصابة بكسر فى اليد والتى ألمت به خلال الموسم الماضى .