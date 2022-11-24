شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب منتخب مصر فى بطولة العالم للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد منتخب مصر للتايكوندو في المركز العشرين، ضمن ترتيب الدول المشاركة ببطولة العالم للكبار والتي أقيمت بدولة المكسيك بمشاركة 123 دولة، حيث حصل المنتخب المصري على ميدالية برونزية تحت وزن ٨٠ كج للاعب سيف عيسي.

ولم يحقق لاعبو المنتخب خلال المنافسات سوى ميدالية برونزية فقط، عن طريق اللاعب سيف عيسى، بوزن تحت 80 كجم، والتى جاءت بعد غياب لمنتخب التايكوندو عن التتويج بميداليات بطولة العالم منذ 9 سنوات على مستوى الكبار .

وضمت قائمة المنتخب فى البطولة كلا من مصطفى فرج وزن تحت 58 ك، أحمد وائل وزن تحت 63 ك، إياد بركات وزن تحت 68 ك، رامي عيسى وزن تحت 74 ك، سيف عيسي وزن تحت 80 ك، احمد راوى وزن تحت 87 ك، شهد سامى وزن تحت 49 ك، أشرقت نبيل وزن تحت 57 ك، آية شحاته وزن تحت 67 ك، ميسون إيهاب وزن تحت 73 ك.