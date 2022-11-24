شكرا لقرائتكم خبر عن بعيدا عن كرة القدم .. نوفمبر 2022 شهر الانجازات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد شهر نوفمبر 2022 الجارى عدد من الإنجازات العالمية للرياضة المصرية بعيدا عن كرة القدم و ذلك على صعيد السلاح و التايكوندو و رياضة التنس أيضا .

ونرصد إنجازات الرياضة المصرية فى نوفمبر كالتالى :

مصر تتصدر التصنيف الدولى لسلاح السيف وسيف المبارزة للناشئين

تصدر منتخبا مصر للناشئين لسلاحي السيف وسيف المبارزة التصنيف الدولي للفرق الذى أصدره اليوم الاتحاد الدولي للسلاح، في سابقة هى الأولى يتصدر فريقان مصريان للتصنيف الدولى.

وجاء المنتخب المصري لسلاح السيف في المركز الأول في التصنيف الدولي للناشئين (-20 سنة) برصيد 272.000 نقطة، متفوقًا على منتخب أوزباكستان الذي جاء في المركز الثاني ومنتخب إيطاليا الذي حل ثالثًا.

وأيضًا تصدر المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة التصنيف الدولي للناشئين برصيد 384.000 نقطة متفوقًا على المنتخب السويسري الذي حل ثانيًا، والمنتخب الأمريكي الذي جاء في المركز الثالث.

ويعد تصدر مصر للتصنيف الدولي نتيجة طبيعية للانجازات التي يحققها الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني.

وقد توج مؤخرًا المنتخب المصري لناشئي سلاح السيف بقيادة المدير الفني شريف البكري، بالميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم لسلاح السيف تحت 20 سنة التي أقيمت بتونس يومي 19 و 20 نوفمبر.

سيف عيسى يتوج ببرونزية بطولة العالم للتايكوندو

بينما توج سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم للكبار، والتى أقيمت فى المكسيك، فى وزن تحت 80 كجم.

وتأتى برونزية عيسى بعد غياب لمنتخب التايكوندو عن التتويج بميداليات بطولة العالم منذ 9 سنوات على مستوى الكبار.

ميار شريف تتوج ببطولة كولينا للتنس فى تشيلى

فيما توجت ميار شريف لاعبة منتخب التنس بلقب بطولة كولينا التى تقام بتشيلى، بعد التغلب على منافستها الأوكرانية كاترينا بايندل بنتيجة 2/1 .

وكانت ميار شريف نجحت فى التأهل إلى نهائي بطولة كولينا في تشيلى، بعد التغلب على منافستها لاعبة أمريكا كارولين دوليهايد بنتيجة 2/1 .

وكانت ميار شريف قد وصلت إلى النهائي بعد التغلب على كل من التشيلية فرناندا، والتشيكية بريندا في دورالـ 16، وفى ربع النهائي تغلبت على الأمريكية إيما نافارو، حتى التقت مع كارولين في نصف النهائي وتغلبت عليها أيضا، وحصلت على بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة.