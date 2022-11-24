شكرا لقرائتكم خبر عن الشقيقان عمر وخالد عصر يتأهلا لدور الـ16 ببطولة دوسلدورف لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الشقيقان عمر وخالد عصر فى التأهل إلى منافسات دور الـ16 ببطولة دوسلدورف الدولية لتنس الطاولة والمقامة في ألمانيا.

وتأهل عمر عصر بعد التغلب على لاعب الهند بنتيجة 4/2، بينما تأهل خالد عصر بالفوز على لاعب البرازيل بنتيجة 4/3.

من ناحية أخرى قرر مسئولو اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، تحديد 14 ديسمبر المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، لمناقشة عدة أمور مهمة على رأسها مناقشة واعتماد الميزانية والحساب الختامى للاتحاد

وخاطب مسئولو اتحاد الطاولة أعضاء الجمعية العمومية من هيئات رياضية وإخطارهم بالموعد المحدد وإرسال تفويضات بأسماء المقرر حضورهم العمومية.

ودخلت منتخبات تنس الطاولة، ناشئين وناشئات، معسكراً بصالة الاتحاد بإستاد القاهرة استعدادا للمشاركة فى منافسات بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 4 إلى 12 ديسمبر المقبل فى تونس.