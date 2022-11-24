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اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23/11/2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23/11/2022 العديد من الأخبار الرياضة والتي جاء في مقدمتها، مران الأهلي.. متولي يواصل التأهيل وكولر يركز على الجمل الخططية، والإسماعيلي يحقق أول نقطة بالدوري بعد التعادل 1/1 مع فاركو، والاتحاد الدولى يعلن موعد انطلاق كأس العالم لكرة السلة، وسامسون ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك، و6 مرشحين على رئاسة نادى سموحة فى انتخابات الجمعة.

الإسماعيلي يحقق أول نقطة بالدوري بعد التعادل 1/1 مع فاركو

خطف فريق الإسماعيلي نقطة في مسابقة هذا الموسم، بعدما تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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