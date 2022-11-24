شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23/11/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23/11/2022 العديد من الأخبار الرياضة والتي جاء في مقدمتها، مران الأهلي.. متولي يواصل التأهيل وكولر يركز على الجمل الخططية، والإسماعيلي يحقق أول نقطة بالدوري بعد التعادل 1/1 مع فاركو، والاتحاد الدولى يعلن موعد انطلاق كأس العالم لكرة السلة، وسامسون ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك، و6 مرشحين على رئاسة نادى سموحة فى انتخابات الجمعة.

الإسماعيلي يحقق أول نقطة بالدوري بعد التعادل 1/1 مع فاركو