شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل سموحة والاتحاد للعب على المراكز من الأول للثامن بدورى السلة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريقا كرة سلة سموحة والاتحاد السكندرى سيدات فى التأهل إلى مباريات الترتيب من الأول إلى الثامن بدورى سوبر السيدات، بعد الفوز على منافسيهم بالدور التمهيدي أمام أكتوبر وهليوبوليس على الترتيب. وفاز سموحة على أكتوبر بنتيجة 48/84 وتغلب الاتحاد على سموحة 79/78.

فى المقابل فاز الزمالك على الشمس بنتيجة 88/81 وبذلك يحتاج الفريقين إلى مباراة فاصلة لحسم الفريق المتأهل لمباريات المراكز من الأول للثامن خاصة وان الشمس فاز فى مباراة الذهاب.

يذكر أن الأهلى توج بدورى المرتبط سيدات على حساب سبورتنج، ويخوض فريق رجال الأهلى نهائي دورى المرتبط غدا الخميس أمام الاتحاد السكندري بصالة حسن مصطفى بأكتوبر