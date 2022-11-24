7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23/11/2022 العديد من الأخبار الرياضة والتي جاء في مقدمتها، اتحاد الكرة: مباريات دور الـ8 لكأس مصر بحكام VAR، ومران الأهلي.. متولي يواصل التأهيل وكولر يركز على الجمل الخططية.
اتحاد الكرة: مباريات دور الـ8 لكأس مصر بحكام VAR
أكد مسئولو اتحاد الكرة إقامة جميع مباريات كأس مصر والتي تستأنف يومي السبت و الاحد 26 و 27 نوفمبر الجاري ، بتقنية حكم الفيديو VAR .
الإسماعيلي يحقق أول نقطة بالدوري بعد التعادل 1/1 مع فاركو
خطف فريق الإسماعيلي نقطة في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، بعدما تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.