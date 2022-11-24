7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23/11/2022 العديد من الأخبار الرياضة والتي جاء في مقدمتها، اتحاد الكرة: مباريات دور الـ8 لكأس مصر بحكام VAR، ومران الأهلي.. متولي يواصل التأهيل وكولر يركز على الجمل الخططية.

اتحاد الكرة: مباريات دور الـ8 لكأس مصر بحكام VAR

أكد مسئولو اتحاد الكرة إقامة جميع مباريات كأس مصر والتي تستأنف يومي السبت و الاحد 26 و 27 نوفمبر الجاري ، بتقنية حكم الفيديو VAR .

الإسماعيلي يحقق أول نقطة بالدوري بعد التعادل 1/1 مع فاركو