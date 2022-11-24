شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية احتفالا بـ"باسم مرسى": الحاسم يعود للتهديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر بـ" باسم مرسى " مهاجم فريق الإسماعيلى عقب أحرازه هدف التعادل لفريق الدراويش أمام فاركو في مباراة اليوم ببطولة الدورى المصرى الممتاز، وجاءت التعليق كالتالى: "الحاسم يعود للتهديف".

وكان فريق الإسماعيلي خطف نقطة في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، بعدما تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يصل فاركو إلى النقطة الخامسة في المركز السادس بينما حقق الإسماعيلي أول نقطة في الدوري هذا الموسم في المركز الـ17 بعدما تلقى ثلاث هزائم في الجولات الثلاث الماضية. وجاءت المباراة متوسطة من قبل الفريقين ولم تشهد خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

وتقدم فاركو في الدقيقة 48 عن طريق رزقي حمرون من هجمة منظمة أهداها في شباك محمد فوزي حارس مرمى الدراويش، فيما أجرى الإسماعيلي ثلاثة تغييرات في الدقيقة 55 بنزول عبد الرحمن حمدي وباسم مرسي بدلا من محمد مخلوف وحازم مرسي وفي الدقيقة 58 دفع الإٍسماعيلي بثالث تغييراته بنزول كريم عرفات بدلا من عصام صبحي.

وأدرك الإسماعيلي التعادل في الدقيقة 78 عن طريق باسم مرسي بعد استقبال عرضية متقنة من قبل صالح جمعة من الجهة اليسرى ورغم محاولة محمد سعيد شيكا حارس مرمى فاركو في التصدي لها ولكنها سكنت داخل الشباك، واستمرت النتيجة بدون تعديل حتى نهاية المباراة.