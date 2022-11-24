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نتائج مباريات اليوم الأربعاء 23 / 11 / 2022 بالدورى المصرى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الأربعاء 23 / 11 / 2022 ثلاث مباريات ضمن الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز 2022 / 2023، حيث أستضاف فريق فاركو نظيره الاسماعيلى بينما واجه فيوتشر فريق أسوان و التقى بيراميدز مع البنك الاهلى .

الإسماعيلي يحقق أول نقطة بالدوري بعد التعادل 1/1 مع فاركو

خطف فريق الإسماعيلي نقطة في مسابقة هذا الموسم، بعدما تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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نجح فريق فيوتشر علي نظيره أسوان بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما ، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أنتهت بعد قليل على استاد الأهلي وي السلام .

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بيراميدز يضرب البنك الأهلى بثنائية ويحقق أول فوز في الدورى.. فيديو

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره البنك الأهلى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بيراميدز يضرب البنك الأهلى بثنائية ويحقق أول فوز في الدورى.. فيديو

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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