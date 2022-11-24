شكرا لقرائتكم خبر عن محمد المصرى يفوز بالمركز الرابع فى بطولة ليبيا لكمال الأجسام للمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز محمد مجدي المصري بالمركز الرابع في منافسات بطولة ليبيا لكمال الأجسام للمحترفين في فئة الفيزيك، التي أقيمت بالعاصمة الليبية طرابلس، بعدما ظهر المصري بمستوى متميز في البطولة وظل ينافس على المركز الثاني والثالث حتى اللحظات الأخيرة قبل أن يحسم الليبي أيوب عمر المركز الثالث والميدالية البرونزية، بينما حصل الإيطالي ريكاردو كروشي على المركز الثاني والميدالية الفضية.

وفاز المغربي مهدي كبادج بالمركز الأول والميدالية الذهبية ليضمن التأهل لنسخة مستر أولمبيا 2023، وهو أول لاعب عربي يضمن التأهل لنسخة العام القادم التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك محمد مجدي المصري هذا العام في 5 بطولات للمحترفين، حيث كانت البداية مع بطولة السعودية كلاسيك، التي حصل خلالها على المركز السابع، ثم اليابان التي فاز فيها بالمركز الثالث عشر، ثم المركز الرابع في بطولة وارسو، والمركز الثالث في بطولة براغ، والمركز الرابع في بطولة ليبيا برو.

وتأهل هذا العام لنسخة مستر أولمبيا 8 لاعبين من فريق كوسكواد هم محمد شعبان وحسن مصطفى وبيج رامي حامل لقب مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالى فى الوزن المفتوح، ومحمد امبابي في الـ212 وأحمد شكري في الفيزيك، واللذان توجا بلقب كو برو التي استضافتها مصر لأول مرة في نهاية أكتوبر 2021، بالإضافة إلى الصيني يونج والسوري ميشيل دعبول والبحريني محمود المغربي صاحب الأصول المصرية.