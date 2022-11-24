شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 48 ساعة فى الإسماعيلي بعد التعادل مع فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للإسماعيلى، لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب التعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ضمن مسابقة الدورى الممتاز.

هذا ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل استعداداً للقاء سموحة يوم الجمعة بعد المقبل في خامس جولات بطولة الدوري المحلي.

وفضل جاريدو منح لاعبيه تلك الراحة من أجل التقاط الأنفاس وتجنب تعرضهم للإرهاق، جدير بالذكر أن الإسماعيلي قد حصد أول نقاطه فى مشواره بعد اقتسام نقاط المباراة مع فاركو.