مونديال قطر 2022 .. - بلجيكا تحقق فوزا صعبا على كندا بهدف وحيد



تغلبت بلجيكا على نظيرتها كندا بهدفٍ مقابل لا شيء، الأربعاء، في استاد "أحمد بن علي المونديالي" ضمن منافسات المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".



فاجأ المنتخب الكندي الجميع بأداء بطولي استطاع من خلاله أن يستحوذ على اللعب ويُهدد مرمى بلجيكا بهجمات سريعة شكلت خطورة كبيرة في الدقائق الأولى.



وسنحت لكندا فرصة التقدم في الدقيقة 11 بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء تقدم لتنفيذها ألفونسو ديفيز لكنه اصطدم ببراعة الحارس الكبير تيبو كورتوا الذي تصدى للمخالفة ومنع شباك بلاده من الاهتزاز.



ورغم الأفضلية الكندية المتواصلة إلا أن خبرة المنتخب البلجيكي في المواعيد الكبرى مكنته من أخذ الأسبقية بهدف أحرزه ميشي باتشواي في الدقيقة 44 من كرة تسلمها بين المدافعين هيأها لنفسه وسددها قوية في الشباك.



في الشوط الثاني استمر المنتخب الكندي في هجومه بحثا عن التعديل، بينما ظل تفكير البلجيكيين مركزا على تحصين المناطق الدفاعية والاعتماد على سرعة باتشواي وبديله لويس أوبيندا في الارتداد.



وتبادل الطرفان عديد الفرص دون أن يحدث أي تغيير على مستوى النتيجة لتأتي صافرة النهاية معلنة انتصار بلجيكا واعتلاءها صدارة الترتيب بـ 3 نقاط.



وكانت مباريات المجموعة السادسة قد افتتحت بتعادل سلبي خيم على نتيجة مواجهة المغرب مع كرواتيا ليحصد كل منهما نقطة احتلا بها المركزين الثاني والثالث تواليا، بينما تقبع كندا بالمركز الرابع بدون نقاط.



(الاناضول)