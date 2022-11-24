الامارات | عيسى درويش: محمد عبدالله قاد لقاء إسبانيا وكوستاريكا بثقة ودون أخطاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الحكم المونديالي المساعد السابق في كرة القدم، عيسى درويش للإمارات اليوم، إن «طاقم التحكيم الإماراتي، بقيادة الدولي محمد عبدالله حسن، والمساعدين محمد الحمادي وحسن المهري، قاد مباراة منتخبي إسبانيا وكوستاريكا، أمس، ضمن المجموعة الخامسة، بهدوء وثقة، ودون أخطاء مؤثرة». لافتاً إلى أن «ركلة الجزاء التي احتسبت لإسبانيا، وسجل منها هدفه الثالث عن طريق توريس في الدقيقة (31)، كانت صحيحة، لتعرّض لاعب إسبانيا جوردي ألبا للعرقلة».

وقال إن محمد عبدالله كان قريباً من الكرة خلال جميع فترات المباراة التي فازت بها إسبانيا 7-صفر، ما جعله يتخذ قراراته بكل سهولة، ومن ذلك احتساب ركلة جزاء لإسبانيا، وهو ما أكده (الفار) دون الحاجة إلى مشاهدة اللقطة.

وأضاف درويش: «أهداف إسبانيا، الأول الذي سجله أولمو (11)، والهدف الثاني الذي سجله أسينسيو(21)، ثم هدفا توريس (31) و(54)، وكذلك هدف غافي (75)، وأيضاً هدف سولير (89)، وأخيراً الهدف السابع من موراتا (92)، كانت صحيحة، وليس فيها أي شكوك».

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