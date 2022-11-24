الامارات | مشاركة 40 محترفاً في «دبي الدولية للياقة البدنية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك 40 من نخبة أبطال العالم ومحترفي اللياقة البدنية من الرجال والسيدات في منافسات النسخة العاشرة من «بطولة دبي الدولية للياقة البدنية» بدعم من مجلس دبي الرياضي، وتقام من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل، في قاعة كوكاكولا أرينا.

وتم اختيار المشاركين من خلال المنافسات التأهيلية التي أقيمت في مختلف دول العالم على مدار ثلاثة أسابيع، حيث تأهل 20 من الرجال و20 من السيدات، سيتنافسون في دبي على مجموع جوائز أكثر من 1.4 مليون درهم.

وقال مدير البطولة، سعود الشامسي: «ستشهد البطولة هذا العام منافسات قوية وصعبة، حيث إن المشاركة تقتصر على أقوى الرياضيين على مستوى العالم، ومن أبرزهم برنت فكاوسكي بطل كندا وحامل لقب بطولة دبي لعام 2019، ولازار دوكيتش بطل صربيا ووصيف النسخة السابقة من البطولة، كما تشارك فيها أيضاً بطلات العالم من السيدات، وأبرزهن كلاوديا جلك بطلة فرنسا، وايوفي بورك بطلة بريطانيا».