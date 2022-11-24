الامارات | جمهور إماراتي: «الأخضر السعودي» أسعدنا.. ونتمنى تكرار «سيناريو» الأرجنتين أمام بولندا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر عدد من المشجعين الإماراتيين عن فرحتهم الكبيرة بالفوز التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، أول من أمس، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة لكأس العالم 2022 في قطر، مؤكدين أن «الأخضر السعودي» لعب بثقة عالية وأداء رجولي وقاتل بقوة، وقهر «التانغو» المدجج بنخبة من أفضل النجوم في العالم بقيادة ليونيل ميسي. وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «إنهم يتمنون أن يكرر المنتخب السعودي سيناريو الأرجنتين أمام بولندا في المباراة المقبلة 26 الجاري»، لافتين إلى أن سعادتهم كانت كبيرة بتفوق «الأخضر»، وكأنه منتخب الإمارات الذي يلعب.

وأكد رئيس مجلس جماهير نادي بني ياس، حريز المنهالي، أن فرحته كانت كبيرة وهو يشاهد المنتخب السعودي يتفوق على واحد من أفضل منتخبات العالم المرشحة للفوز بكأس العالم، مشيراً إلى أن المنتخب السعودي شرف كل العرب بالأداء القوي والروح القتالية العالية والرغبة الكبيرة في الفوز، لافتاً إلى أنه سافر إلى قطر وسيساند المنتخب السعودي وكل المنتخبات العربية.

بدوره، قال مشجع فريق شباب الأهلي، فهد السليطي، إن «الانتصار التاريخي للسعودية أدخل الفرحة والسعادة في نفوسهم كجمهور إماراتي وعربي وخليجي»، قائلاً: «إنه يشعر بالفخر برؤية منتخب خليجي وعربي يتفوق على منتخب كبير مثل الأرجنتين»، متمنياً أن يذهب «الأخضر» بعيداً في البطولة.

من جانبه، قال مشجع فريق الوحدة، عادل المنهالي، إن «انتصار المنتخب السعودي شرف كل العرب»، معتبراً أن أبرز ما ميز المنتخب السعودي أمام الأرجنتين هو الحماس والرغبة في الفوز والروح القتالية العالية، قائلاً: «إنه يتمنى أن يصل إلى أدوار متقدمة في البطولة».

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