الامارات | الشارقة يزاحم الوصل على صدارة دوري اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض الشارقة نفسه شريكاً على الوصل في صدارة «دوري أقوياء اليد»، عقب فوزه على مضيفه الجزيرة بفارق ستة أهداف وبنتيجة (31-25)، أول من أمس، ضمن مؤجلات الجولة الأولى من الدور التمهيدي للبطولة.

وقفز الشارقة إلى النقطة السادسة، بالتساوي مع الوصل، بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي في المركز الثاني، ودخل العين ودبا الحصن في شراكة على صعيد المركز الرابع بأربع نقاط لكل منهما، وتراجع الجزيرة إلى المركز السادس بثلاث نقاط، تاركاً المركز الأخير لكل من النصر ومليحة المتشاركين رصيد النقطتين لكل منهما.

وعرف الشارقة كيفية إنهاء الشوط الأول متقدماً على الجزيرة بفارق الهدفين (18-16)، قبل أن ينهي المباراة لصالحه بنتيجة (31-25).