الامارات | «ملكة المفاجآت» تلاقي الكاميرون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعدما أخرجت فرنسا بطلة العالم من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا صيف 2021، ثم تسبّبها في غياب إيطاليا عن نهائيات كأس العالم، بعدما تفوّقت عليها في التصفيات الأوروبية، تأمل سويسرا بمواصلة مفاجآتها، لكن مهمة الوصول الى ثمن النهائي للمرة الثالثة توالياً لن تكون سهلة، بدءاً من الاختبار الأول اليوم على استاد الجنوب ضد الكاميرون.

ويتألق نجوم المنتخب السويسري في أنديتهم، بدءاً بالقائد غرانيت تشاكا الذي سجل أربعة أهداف هذا الموسم مع أرسنال الإنجليزي، بجانب اللاعب شاكيري الذي يلعب في صفوف الدوري الأميركي.

كما تأقلم المهاجم بريل إمبولو في صفوف موناكو المنتقل اليه من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وقلب الدفاع مانويل أكانجي الذي انضم الى مانشستر سيتي قادماً من بوروسيا دورتموند.

بالنسبة للكاميرون التي حلت ثالثة في كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مطلع العام الجاري، فتضم في صفوفها بعض النجوم الذين يتألقون في صفوف الأندية الأوروبية، أبرزهم حارس مرمى إنتر الإيطالي أندريه أونانا، ولاعب وسط نابولي أندريه فرانك زامبو-أنغيسا.

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