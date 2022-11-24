الامارات | فريق الإمارات لألعاب القوى يظفر بـ 51 ميدالية في الكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق ألعاب القوى في نادي الإمارات المراكز الأولى و51 ميدالية متنوعة في بطولة كأس رئيس الدولة لألعاب القوى، على مستوى فرق الناشئين والناشئات وفرق التتابع، التي أقيمت في استاد القوات المسلحة، على مدى ثلاثة أيام، بتنظيم اتحاد الإمارات لألعاب القوى، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

كما فاز فريق نادي الإمارات بكأس المركز الأول في فئة الناشئين (إناث)، وذلك بعد منافسة قوية ومثيرة شهدتها المسابقات على مستوى كل فئة من أجل الحصول على المراكز الأولى.

وتوّج رئيس مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، اللواء الدكتور محمد المر، الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور نائب الرئيس، فهد بن جمعة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.