الامارات | «سيلسياو» أوروبا يستهلون مشوارهم بـ «القليل من رونالدو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعدما كان مركز الثقل أينما حل، بات رونالدو يشكل عبئاً حتى على المنتخب الوطني بعد الهجوم الذي شنه على فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي ومدربه الهولندي إريك تن هاغ، ما يجعل البرتغال مُثقَلة بهَمِّهِ في مستهل مشوارها في مونديال قطر الذي تبدأه اليوم ضد غانا.

بالنسبة للاعب بحجم رونالدو الذي كان صورة المنتخب لقرابة عقدين من الزمن بمبارياته الـ191 وأهدافه الـ117 (رقم قياسي دولي)، أن تخوض بطولة بحجم كأس العالم وكثيرون يتحدثون عن ضرورة ألّا يشركه المدرب فرناندو سانتوش أساسياً، كي لا يؤثر في أداء المنتخب، فهذا مؤشر كبير جداً إلى حجم المشكلة التي أوقع نفسه بها أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

وتألق منتخب البرتغال في فوزه الودي التحضيري الأخير على نيجيريا 4-1 بغياب رونالدو.

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