الامارات | صور من المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت ملاعب مونديال قطر 2022، أمس، حضوراً جماهيرياً لافتاً لمؤازة المنتخبات التي لعبت ضمن المجموعتين الخامسة والسادسة، وظهر الجمهور المغربي متفاعلاً مع منتخب «أسود الأطلس»، الذي قدم مباراة كبيرة في مباراته أمام كرواتيا، التي انتهت بالتعادل السلبي على استاد البيت.

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