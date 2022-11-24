الامارات | بلجيكا تتخلص من "صدمة المصريين" بفوز صعب في كأس العالم 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخلص المنتخب البلجيكي من أثار الخسارة التي كان قد تعرض لها أمام منتخب مصر منذ أيام قليلة قبل انطلاق مونديال قطر 2022 بتحقيق فوز صعب وبشق الأنفس أمام منتخب كندا، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضاً المغرب وكرواتيا وكانا قد تعادلا في وقت سابق صباح الأربعاء.

ويدين المنتخب البلجيكي بالفوز للاعبه ميتشي باتشواي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 44، لتتصدر ترتيب المجموعة بفارق نقطتين أمام كرواتيا الوصيفة والمغرب اللذين تعادلا سلبا في الخور.

وكان المنتخب البلجيكي ثالث العالم في النسخة الماضية من البطولة ووصيف ترتيب المنتخبات عالمياً بعد البرازيل قد خسر أمام منتخب مصر بقيادة محمد صلاح 2-1 في المباراة التي جمعت المنتخبين في الكويت، وشهدت بعدها الكثير من الجدل عن مستوى المنتخب البلجيكي أحد المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم، إضافة إلى إثارة الجدل على المنتخب المصري الذي لم يتواجد في البطولة رغم المستوى الكبير الذي قدمه في المباراة.

ونجح العملاق كورتوا الحارس البلجيكي في التصدي لركلة جزاء في مستهل الشوط الأول لينقذ فريقه من هدف مبكر كما زاد بقوة عن مرماه وتصدى لأكثر من هجمة خطرة ليقود منتخب بلاده إلى الفوز، وقدم الحارس البلجيكي خلال مباراة كندا أرقام رائعة حيث تصدى إلى 3، كما تصدى لركلة جزاء، وقام بلمس الكرة في 54 إضافة إلى 38 تمريرة صحيحة من أصل 48.