الخطيب ينقذ مستقبل «كهربا» .. شوبير يكشف التفاصيل

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق ، عن قرار الأهلي النهائي بشأن غرامة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق لصالح الزمالك.

وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام، أن الأهلي قرر دفع الغرامه فورا، حيث حصل كهربا يوم الاثنين الماضي، علي باقي مستحقاته من العقد القديم بالاضافة لحصوله على مقدم تعاقده، فور دخول سيولة مالية للنادي .

وتابع أن محمود الخطيب رئيس النادي، قرر حل أزمة اللاعب سريعا من أجل عودته للملاعب، مشددا أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق مقتنع تماما بإمكانيات اللاعب .

وأكمل أن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط كان أبلغ اللاعب في بداية الموسم بعدم وجود دور له مع الفريق لهذا الموسم ، ولكن كولر كان السبب في حل الأزمة بسبب قناعته بإمكانيات اللاعب.