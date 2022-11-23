شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يوفر أتوبيسات تنقل جماهيره لحضور نهائي دورى مرتبط السلة ضد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس ادارة الاتحاد السكندري توفير اتوبيسات لنقل جماهير الفريق إلى القاهرة لحضور مباراة نهائي الدورى المرتبط رجال والذى يجمع الفريق مع الاهلى غدا الخميس.

وتقام مباراة النهائي غدا بصالة حسن مصطفى بأكتوبر فى السابعة والنصف مساءا ، لحسم بطل النسخة الحالية من بطولة الدورى المرتبط.

وصعد الأهلى للنهائي على حساب الزمالك بينما صعد الاتحاد السكندرى على حساب الجزيرة.