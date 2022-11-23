شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فاركو: لاعبو الإسماعيلى ومدربهم لم يراعوا اللعب النظيف في كرة هدف التعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق نونو ألميدا المدير الفني لفريق فاركو على تعادل فريقه بهدف لكل فريق أمام الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال ألميدا في المؤتمر الصحفي إن لاعبي الإسماعيلى ومدربهم لم يراعوا اللعب النظيف في إرجاع الكرة عندما كنا نلعب ناقصين بسبب إصابة اللاعب عبد الله بكري.

وأضاف نونو ألميدا أن فريق الإسماعيلي كان سيفشل في التسجيل خلال مباراة اليوم ولكن الموقف الذي حدث "باللعب غير النظيف" مكنهم من أحراز هدف التعادل.

وأوضح نونو ألميدا أن فريقه خاض مباراة جيدة واللاعبين كان لديهم سعي للفوز خلال اللقاء ونجحوا في الاستحواذ على الكرة ، موضحًا انه اللاعبين حاولوا الحفاظ على الكرة لكن كان هناك صعوبة بسبب لاعبي الإسماعيلى.

واختتم نونو ألميدا تصريحاته قائلا: "حاولنا بكل جهد الحفاظ على الكرة، وقمنا بتغيير لاعبين في خط الهجوم من أجل الضغظ على الإسماعيلي، وكنا نلعب المباراة ولدينا العديد من اللاعبين المصابين مثل محمد زكريا شيكا وأحمد شريف وجيفرسون اينكادا وغيرهم.