شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهزم إنبي برباعية وديا استعدادا لعودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيراميكا على نظيره انبي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، استعدادا لعودة منافسات الدوري المصري.

افتتح إنبي التسجيل لفريق انبي عن طريق بيكلي في الدقيقة ٢٤ ،وأضاف يوسف لبيب الهدف الثاني للفريق البترولي في الدقيقة ٤٢ من الشوط الأول، واستطاع محمد إبراهيم تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول لسيراميكا عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها أحمد ياسر ريان، وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق إنبي بهدفين مقابل هدف.

ومع بداية الشوط الثاني استطاع رجب نبيل تسجيل هدف التعادل في الدقيقة ١٠ من الشوط الثاني من ركلة ركنية، ووسط سيطرة كاملة لفريق سيراميكا ، أضاف محمد القرموطي الهدف الثالث مستغلًا خطأ من دفاع إنبي، واستخلص الكرة وسددها مباشرة في المرمى، وقبل نهاية المباراة نجح محمود زلاكة في تسجيل الهدف الرابع بعد تمريرة من أحمد ياسر ريان داخل منطقة الجزاء لتنتهي المباراة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وحرص أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا ، على إشراك أكبر عدد من اللاعبين للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية في المرحلة المقبلة.