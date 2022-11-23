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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 23 / 11 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها، مواصلة الأهلي تدريباته استعدادا لمباراة المقاولون العرب بكأس مصر، وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبين.

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر.

وشهد المران استمرار تأهيلمحمود متولي فيما انتظم حمدي فتحي في جزء من التدريبات الجماعية، فيما ركز مارسيل كولر المدير الفني على تنفيذ بعض الجمل الفنية.

مران الأهلى.. محاضرة مع كولر وفقرات بدنية متنوعة استعداداً لذئاب الجبل