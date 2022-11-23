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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 23 / 11 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها، مواصلة الأهلي تدريباته استعدادا لمباراة المقاولون العرب بكأس مصر، وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبين.
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر.
وشهد المران استمرار تأهيلمحمود متولي فيما انتظم حمدي فتحي في جزء من التدريبات الجماعية، فيما ركز مارسيل كولر المدير الفني على تنفيذ بعض الجمل الفنية.
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته، صباح اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب فى كأس مصر.
وعقد السويسرى، مارسيل كولر المدير الفنى للفريق، محاضرة للاعبى قبل أداء اللاعبين فقرات بدنية متنوعة تحت قيادة أندرياس أندويا مخطط الأحمال.
حذر أحمد أبو عبلة طبيب النادى الأهلى عمار حمدى لاعب خط وسط الفريق من الالتحامات القوية خلال تدريبات المارد الأحمر ضمن المرحلة الأخيرة من تجهيزه للعودة للملاعب بعد فترة غياب طويلة.
وانتظم عمار حمدى فى التدريبات الجماعية للأهلى على ملعب التتش بالجزيرة، وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن عمار بدأ العودة تدريجيا للمشاركة فى التدريبات الجماعية.
حرص السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على عقد جلسة مع لاعبيه على هامش التدريبات اليومية حذرهم خلالها من صعوبة مباراة المقاولون العرب بكأس مصر ، مؤكداً أن مباريات الكأس تحفل دائماً بالمفاجأت ويجب الاستعداد لها بشكل جيد لاسيما أن اللقاء يأتي بعد فترة توقف طويلة أفقدت اللاعبين جاهزيتهم الفنية والبدنية.
وطالب كولر لاعبيه بالتركيز في مباراة المقاولون العرب لتخطيها والصعود للدور التالى من البطولة ضمن خطة التتويج بالكأس بعد التتويج بالسوبر المحلى على حساب الزمالك مؤخراً.
استعاد فريق الأهلي جهود ثلاثة لاعبيه من قائمة لاعبيه المصابين خلال الفترة الماضية، بعد تعافي كلا من محمد عبد المنعم وحمدي فتحي وعمار حمدي وانتظامهم في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.
وشارك محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، حيث أوضح الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن عبد المنعم، شارك في التدريبات الجماعية بداية من اليوم مرتديا قناع الوجه الطبي.
يدرس الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة مارسيل كولر استبعاد حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق من المشاركة في مباراة المقاولون العرب بكأس مصر المقرر لها الاحد المقبل لمنحه فرصة أطول للتخلص من الإصابة.
ويؤدي حمدي فتحي برنامجا بدنيا وتأهيليا منفرد بعد إصابته بشد خفيف في العضلة الأمامية وذلك أثناء مشاركته في معسكر المنتخب الوطني.