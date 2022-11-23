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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23/11/2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23/11/2022 العديد من الأخبار الرياضة والتي جاء في مقدمتها، الإسماعيلي يحقق أول نقطة بالدوري بعد التعادل 1/1 مع فاركو، والاتحاد الدولى يعلن موعد انطلاق كأس العالم لكرة السلة، وسامسون ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك ، و6 مرشحين على رئاسة نادى سموحة فى انتخابات الجمعة.

 

الإسماعيلي يحقق أول نقطة بالدوري بعد التعادل 1/1 مع فاركو

خطف فريق الإسماعيلي نقطة في مسابقة هذا الموسم، بعدما تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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