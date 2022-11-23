شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23/11/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23/11/2022 العديد من الأخبار الرياضة والتي جاء في مقدمتها، الإسماعيلي يحقق أول نقطة بالدوري بعد التعادل 1/1 مع فاركو، والاتحاد الدولى يعلن موعد انطلاق كأس العالم لكرة السلة، وسامسون ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك ، و6 مرشحين على رئاسة نادى سموحة فى انتخابات الجمعة.

الإسماعيلي يحقق أول نقطة بالدوري بعد التعادل 1/1 مع فاركو