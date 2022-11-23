شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الأربعاء 23 / 11 / 2022 بالدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الأربعاء 23 / 11 / 2022 ثلاث مباريات ضمن الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز 2022 / 2023 حيث أستضاف فريق فاركو نظيره الاسماعيلى بينما واجه فيوتشر فريق أسوان و التقى بيراميدز مع البنك الاهلى .

الإسماعيلي يحقق أول نقطة بالدوري بعد التعادل 1/1 مع فاركو

خطف فريق الإسماعيلي نقطة في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، بعدما تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز. فيوتشر يعمق جراح أسوان ويفوز عليه 2-1 في الدوري.. فيديو

نجح فريق فيوتشر علي نظيره أسوان بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما ، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أنتهت بعد قليل على استاد الأهلي وي السلام .

بيراميدز يضرب البنك الأهلى بثنائية ويحقق أول فوز في الدورى.. فيديو

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره البنك الأهلى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.