شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على اتحاد السنبلاوين وديا استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة الفوز على اتحاد السنبلاوين أحد أندية الدرجة الثالثة بنتيجة 3 / 1 في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ستاد المحلة ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وأحرز أهداف غزل المحلة كلا من كريم مصطفى و أحمد الشيخ و عبده يحيى و شهدت المباراة تألق اللاعب أحمد الندرى الذى ظهر بشكل قوى خلال متابعة الجهاز الفني بقيادة اليوناني بابا فاسيليو .

ويستعد فريق غزل المحلة حاليا لملاقاة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم 30 من الشهر الجارى، وتقام على استاد الإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 نقاط، حيث تمكن من الفوز على الإسماعيلى وأسوان والتعادل مع المقاولون العرب.