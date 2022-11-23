شكرا لقرائتكم خبر وصفت لاعبيه بصناع المعجزة.. صحيفة ذي تلغراف البريطانية: المنتخب السعودي أذل نظيره الأرجنتيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت صحيفة ذي تلغراف (The Telegraph) البريطانية «إن منتخب السعودية أذل نظيره الأرجنتيني في أكبر مفاجآت بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر على أراضيها هذه الأيام. ووصفت اللاعبين السعوديين بالشجعان.

وعزت الصحيفة - في تحليلها للمباراة التي جرت الاثنين بملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة- الهزيمة «المذلة» إلى 5 أسباب وضعت حدا للمسيرة السحرية للمنتخب الأرجنتيني ولميسي.

واستهلت تقريرها - الذي أعده الصحفي توم مورغان - بالإشارة إلى أن الفريق السعودي بلاعبيه الـ11 الذين وصفتهم الصحيفة البريطانية بــ»صناع المعجزة» انخرط قبل ضربة البداية في نوبة بكاء ودعاء من أجل الفوز. وأضافت أن دعاء اللاعبين قد استجيب.

الأسباب الخمسة لهزيمة الأرجنتين الأولى:

إحباط ميسي

أشار التقرير إلى أن ملعب لوسيل اكتظ بأكثر من 88 ألف متفرج نصفهم تقريبا كانوا يرتدون قميص ميسي الذي يحمل الرقم 10، لكن البطولة - التي قد تكون المباراة الأخيرة لأعظم لاعب كرة قدم في العالم - انطلقت بأداء بطيء ومتعثر للأرجنتين. وكانت كل الأنظار على ميسي، الذي أحرز هدف المباراة الأول من ضربة جزاء «قاسية» منحها الحكم للمنتخب الأرجنتيني.

كان المشجعون السعوديون - الذين شكلوا ربع الجمهور - سعداء بالأداء الفاتر لقائد المنتخب الأرجنتيني. وبعيدا عن هدف له ملغى، إلا أن ميسي كان محبطا تماما، وبدا «مكتئبا وهو يمشي بخطى متثاقلة عبر المنطقة المختلطة» داخل الملعب عقب المباراة.

مصيدة التسلل

رشح الكثيرون منتخب الأرجنتين لنيل لقب البطولة بفضل لياقة لاعبيه البدنية، لكن الفريق بدا فاقدا للمرونة تماما ولم يتمكن لاعبوه من التكيف مع أجواء المباراة.

وتمثلت أكبر مشكلة للأرجنتينيين على الإطلاق في إخفاقهم في استعادة الكرات وتمريرها إلى ميسي في الثلث الأخير من الملعب، نظرا لتدخلات اللاعبين السعوديين وتصديهم القوي لهجمات خصومهم.

ولعب السعوديون بثقة تامة، وأوقعوا الأرجنتينيين في مصيدة التسلل 8 مرات في الشوط الأول وحده.

الجمهور السعودي

بدا كأن المباراة تلعب في أرض سعودية رغم أن عدد مشجعي الأرجنتين فاق عدد نظرائهم السعوديين البالغ 30 ألفا، وكان ضجيج مشجعي المنتخب العربي يخترق الآذان.

وتحظى كرة القدم بشعبية كبيرة في السعودية. وقال مدرب السعودية الفرنسي هيرفي رينارد «إن أجواء المباراة بدت وكأننا نلعب في أرضنا وكانت حاسمة».

وأضاف «نحن بحاجة للكثير والكثير من التشجيع في المباريات المقبلة».

هشاشة منتخب الأرجنتين

كانت مباراة الأمس أشبه ما تكون بتلك التي واجهتها الأرجنتين بقيادة مارادونا في كأس العالم عام 1990 وتعرضت فيها للهزيمة من الكاميرون.

وقد لاقى ميسي نفس مصير أسطورة الأرجنتين السابق بتعرضهما لهزيمة محرجة.

وتعد الهزيمة على يد الأخضر السعودي أسوأ بكثير، لكن التعادل مع أيسلندا والهزيمة أمام كرواتيا في عام 2018 كشف مجددا مدى هشاشة منتخب الأرجنتين، ومدى صعوبة فوزه بكأس العالم مرة أخرى.

الإرادة الصلبة

حبست إصابة مدافع فريق السعودية ياسر الشهراني أنفاس من في الملعب لتعرضه لإصابة في الرأس إثر اصطدام زميله حارس المرمى محمد العويس به.

وانتاب اللاعبين الخوف عندما نقل إلى خارج الملعب، إلا أن المشهد كان نموذجا للتآزر بين لاعبي الفريق الذين لم يدخروا جهدا خلال المباراة.

بيد أن الأبطال الحقيقيين في تلك المباراة كان الحارس محمد العويس «الذي كانت تصديه للكرات أشبه ما يكون بقفزات سمك السالمون»، على حد تعبير معد تقرير «ذي تلغراف» والمدافعين الأربعة أمامه.