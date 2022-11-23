قائد رابطة البرازيل يردد: ميسي وينه كسرنا عينه

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وانتشر فيديو لتومير سافويا، قائد جمهور منتخب راقصي السامبا، وهو يذرف دموع الفرح بفوز الأخضر، مرددا الهتافات مع الجمهور السعودي.وخارج الملعب قام سافويا بترديد الهتاف السعودي، الذي تم استحداثه خصيصا عقب الفوز السعودي على منتخب الأرجنتين 2-1، أمس، «ميسي وينه .. كسرنا عينه».
ودخلت الأرجنتين البطولة وهي من أبرز المرشحين لإحراز اللقب بقيادة نجمها ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم 7 مرات، الذي يخوض على الأرجح آخر مشاركة له في النهائيات بعمر خمس مشاركات فيها.
وتعود الخسارة الأخيرة للأرجنتين إلى الثاني من يوليو 2019، عندما سقطت أمام غريمتها التقليدية في أمريكا الجنوبية البرازيل 0-2، في نصف نهائي كوبا أمريكا، حققت بعدها الفوز في 25 مباراة وتعادلت في 11.
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