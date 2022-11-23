شكرا لقرائتكم خبر ألمانيا تستهل مشوارها المونديالي بخسارة موجعة من اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرط منتخب ألمانيا بغرابة شديدة في انتصار سهل كان في متناول لاعبيه، وافتتح مسيرته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بخسارة موجعة 1 / 2 أمام منتخب اليابان، أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمونديال.

وفرض منتخب ألمانيا سيطرته المطلقة على مجريات المباراة على مدار 75 دقيقة، وتسابق لاعبوه في إهدار جميع الفرص السهلة التي سنحت لهم، ليأتي عقاب المنتخب الياباني قاسيا، بعدما قلب الطاولة على منتخب (الماكينات) في ربع الساعة الأخير من عمر اللقاء، ليلحق به الخسارة الأولى في المونديال.

وتقدم منتخب ألمانيا، المتوج باللقب 4 مرات، بهدف عن طريق إيلكاي جوندوجان في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض منتخب اليابان في الشوط الثاني خاصة مع التبديلات التي أجراها مدربه هاجيمي موريياسو في الشوط الثاني، ليحرز هدفين في غضون 8 دقائق عن طريق (البديلين) ريتسو دوان وتاكوما أسانو في الدقيقتين 75 و83 على الترتيب.

وباتت هذه ثاني مفاجآت مونديال قطر المدوية التي تأتي عن طريق المنتخبات الآسيوية، بعدما تغلب المنتخب السعودي بالنتيجة ذاتها على منتخب الأرجنتين ضمن منافسات المجموعة الثالثة الثلاثاء.

وللمباراة الثانية على التوالي، يسقط منتخب ألمانيا أمام أحد منتخبات القارة الصفراء في كأس العالم، بعدما اختتم مشواره في المونديال الماضي بروسيا عام 2018، بالخسارة صفر / 2 أمام منتخب كوريا الجنوبية والتي تسببت في خروجه من دور المجموعات بالبطولة آنذاك.

وفي مباراته الـ22 التي يخوضها في كأس العالم، حقق منتخب اليابان، الذي يشارك في المونديال للمرة السابعة في تاريخه، انتصاره السادس في مسيرته بالبطولة، التي بدأت عام 1998، مقابل 5 تعادلات و11 خسارة.

في المقابل، تلقى منتخب ألمانيا خسارته الـ23 مقابل 67 انتصارا و20 تعادلا، في مشاركته الـ20 بنسخ كأس العالم.