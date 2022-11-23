فتح الباب أمام بيع نادي مانشستر يونايتد

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وقال النادي في بيان، «إن مجلس الإدارة سينظر في جميع البدائل الاستراتيجية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي أو البيع أو الصفقات الأخرى التي تشمل الشركة.وتملك عائلة غلايزرز الأمريكية النادي منذ العام 2005 لكن شاب عهدها تراجع مردود الفريق على أرض الملعب، لا سيما في السنوات التسع الأخيرة، واحتجاجات المشجعين المتكررة.
ويأتي البيان بعد ساعات من إعلان الفريق رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو «باتفاق متبادل وبمفعول فوري».
وتابع النادي «سيشمل ذلك تقييم العديد من المبادرات لتحسين النادي، بما في ذلك إعادة تطوير الاستاد والبنية التحتية، وتوسيع العمليات التجارية للنادي على نطاق عالمي، وذلك من أجل تعزيز النجاح طويل الأمد لفرق الرجال والسيدات والأكاديمية، وتحقيق الفوائد للجماهير وأصحاب المصالح الآخرين».
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