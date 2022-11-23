شكرا لقرائتكم خبر شمس البرازيل لم تغب عن المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم تكتف البرازيل بكونها المنتخب الكروي الأكثر تتويجا ببطولات كأس العالم، بل إن شمسها لم تغب عن جميع مباريات البطولة منذ إنطلاقها قبل 92 عاما، وحتى البطولة الأخيرة التي فازت بها فرنسا.

كانت هذه تفاصيل خبر شمس البرازيل لم تغب عن المونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.