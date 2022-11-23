شكرا لقرائتكم خبر السيتي يجدد عقد مدربه جوارديولا حتى 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مدد المدرب الإسباني بيب جوارديولا عقده مع مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لمدة عامين حتى صيف 2025.

وفاز جوارديولا (51 عاما) المدرب السابق لبرشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني بتسعة ألقاب مع سيتي منذ توليه المسؤولية في 2016، من بينها أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في بيان أمس الأربعاء «ممتن للغاية بالبقاء في مانشستر سيتي لعامين آخرين».

وأضاف «لا يمكنني أن أوجه القدر الكافي من الشكر لجميع من في النادي على الثقة في شخصي، أنا سعيد ومرتاح ولدي كل ما أحتاج إليه للقيام بعملي على النحو الأكمل».

وأوضح «أعرف أن الفاصل التالي مع هذا النادي سيكون مذهلا للعقد المقبل، لقد حدث ذلك في السنوات العشر الأخيرة، وسيحدث في السنوات العشرة التالية؛ لأن النادي مستقر للغاية».

وأشار «منذ اليوم الأول شعرت بشيء استثنائي من خلال تواجدي هنا، لا يمكنني أن أكون في مكان أفضل».

وختم جوارديولا بالقول «لا يزال لدي الشعور بأن بإمكاننا تحقيق المزيد سويا ولهذا أود البقاء ومواصلة القتال على الألقاب».