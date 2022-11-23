السيتي يجدد عقد مدربه جوارديولا حتى 2025

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وفاز جوارديولا (51 عاما) المدرب السابق لبرشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني بتسعة ألقاب مع سيتي منذ توليه المسؤولية في 2016، من بينها أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي.وقال جوارديولا في بيان أمس الأربعاء «ممتن للغاية بالبقاء في مانشستر سيتي لعامين آخرين».
وأضاف «لا يمكنني أن أوجه القدر الكافي من الشكر لجميع من في النادي على الثقة في شخصي، أنا سعيد ومرتاح ولدي كل ما أحتاج إليه للقيام بعملي على النحو الأكمل».
وأوضح «أعرف أن الفاصل التالي مع هذا النادي سيكون مذهلا للعقد المقبل، لقد حدث ذلك في السنوات العشر الأخيرة، وسيحدث في السنوات العشرة التالية؛ لأن النادي مستقر للغاية».
وأشار «منذ اليوم الأول شعرت بشيء استثنائي من خلال تواجدي هنا، لا يمكنني أن أكون في مكان أفضل».
وختم جوارديولا بالقول «لا يزال لدي الشعور بأن بإمكاننا تحقيق المزيد سويا ولهذا أود البقاء ومواصلة القتال على الألقاب».
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