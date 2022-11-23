المغرب يعزز طموح جماهيره بالتعادل مع كرواتيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزز المنتخب المغربي طموح جماهيره عبر المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي مع نظيره الكرواتي، أمس، ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

ووسط دعم جماهيري هائل في استاد البيت بمدينة الخور، تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكرواتي في غالب فترات المباراة، خاصة في الجانب الهجومي، وكاد أن يحسم النقاط الثلاث لصالحه، لكنه لم ينجح في هز الشباك رغم صناعة عدد من الفرص الحقيقية.

ورغم التعادل، جاء الأداء المقنع أمام المنتخب الكرواتي، وصيف بطل كأس العالم 2018، في المباراة الأولى ليعزز طموح المنتخب المغربي وجماهيره في التأهل من المجموعة السادسة.

وبدأت المباراة بسيطرة وضغط من جانب المنتخب الكرواتي، لكن المنتخب المغربي نجح في التعامل بثقة وهدوء مع المحاولات المبكرة، ولم يسمح بخطورة حقيقية على مرماه في الدقائق الأولى.

ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى دخل المنتخب المغربي في الأجواء، وفرض حضوره في المباراة.

هجمة خطرة

شن المنتخب المغربي هجمة خطرة في الدقيقة الـ13 شهدت أكثر من تسديدة، وانتهت بتسديدة مباغتة من أشرف حكيمي، لكنها افتقدت القوة الكافية ليمسك الحارس بالكرة بسهولة.

وفي الدقيقة الـ17، سدد ايفان بيريسيتش مهاجم المنتخب الكرواتي كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت فوق العارضة مباشرة.

ورد المنتخب المغربي بهجمة خطرة خلال ثوان، إذ أرسل حكيم زياش عرضية عالية، حاول يوسف النصيري توجيهها برأسه نحو الشباك، لكنه لم يلحق بها.

وحصل الفريق المغربي على ضربة حرة أمام منطقة الجزاء بمسافة قصيرة في الدقيقة الـ20 ، نفذها حكيم زياش لكن الحائط البشري تصدى لها.

وفرض المنتخب المغربي تفوقه بشكل واضح في الجانب الهجومي، وكذلك في التنظيم الدفاعي، وبدا المنتخب الكرواتي عاجزا لدقائق عن إيجاد أي حلول.

وأنقذ الحارس ياسين بونو مرمى المغرب من هدف محقق في الدقيقة الـ45، إذ مرر بورنا سوسا عرضية خطرة إلى نيكولا فلاسيتش، ليسدد مباشرة لكن الحارس تصدى لها ببراعة.

كذلك سدد فلاسيتش كرة أخرى بعدها بثوان تصدى لها الدفاع، ثم ارتدت وتابعها مودريتش بتسديدة صاروخية لكن الكرة مرت فوق العارضة مباشرة.

هدف محقق

مع بداية الشوط الثاني، دفع مدرب كرواتيا باللاعب ماريو باساليتش بدلا من فلاسيتش.

وأنقذ حارس مرمى المنتخب الكرواتي شباكه من هدف محقق في الدقيقة الـ50، إذ تصدى لكرة خطرة صوبها نصير مزراوي برأسه.

وواصل المنتخب المغربي تفوقه الهجومي، وظلت انطلاقات حكيمي على الجهة اليمنى مصدر الإزعاج الرئيس للدفاع الكرواتي.

وفي الدقيقة الـ64، سدد حكيمي كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس الكرواتي بصعوبة.

وكثف المنتخب الكرواتي ضغطه الهجومي بشكل كبير لدقائق، أملا في الوصول إلى الشباك، لكن الدفاع المغربي نجح في إحباط أكثر من محاولة خطرة بالشكل المطلوب، ولم يسمح بخطورة حقيقية تهدد مرماه.

وأجرى الركراكي تبديلين في الدقيقة الـ81، إذ شارك النجم عبد الرزاق حمد الله بدلا من النصيري، وشارك عبد الحميد صابري بدلا من أوناحي.

وهاجم المنتخب الكرواتي بكل قوته في الدقائق الأخيرة، بحثا عن خطف هدف الفوز، لكن كل محاولاته باءت بالفشل، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.