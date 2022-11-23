شكرا لقرائتكم خبر مواجهة الأخضر والتانجو تغير الساعة البيولوجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي الطريق للملعب قطع الوفد السعودي قرابة الساعة وأربعين دقيقة للدخول لملعب لوسيل منها ساعة بالحافلة والأخرى مشيا على الأقدام في طرق رسمت بشكل هندسي أمني تجوبهم حوامه للمتابعة الأمنية للجماهير المتجهة لملعب المباراة، حيث اختلفت الأعمار والجنسيات وكذا الحالة الصحية الذين لم يمنعهم حالتهم من حضور مواجهة المونديال، وكانت طرق المشاة تزينت وشرفات البيوت المحيطة ببعض أعلام الدول المشاركة في المونديال والأخرى المساندة.وصادف لقاء السعودية والأرجنتين التقاء أسرة ماليزية بأفرادها، حيث التقى الابن عثمان عبدالعزيز الذي قدم من إيطاليا بوالده حافز حسين الذي يعمل مهندسا بالدوحة مع والدته زيهاني حسين وقريبه الذي حضر من ماليزيا محمد وافي حيث أبدوا تعاطفهم مع الأخضر.
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهة الأخضر والتانجو تغير الساعة البيولوجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.