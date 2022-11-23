الشهراني يغادر مدينة حمد للعلاج بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادر لاعب المنتخب السعودي الكروي الأول ياسر الشهراني، أمس، مدينة حمد الطبية بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد استقرار حالته الصحية والاطمئنان عليها، إثر تعرضه للإصابة خلال الفوز التاريخي للأخضر على نظيره الأرجنتيني 2/ 1، في مستهل مشوار الفريقين بمونديال قطر، ليغادر إلى الرياض عبر طائرة الإخلاء الطبي لاستكمال مرحلته العلاجية بمستشفى الملك عبد العزيز بالحرس الوطني. وكان الشهراني طمأن محبيه وجماهير الكرة السعودية باستقرار حالته، وقال، خلال مقطع نشره على «تويتر»: «أحب أطمنكم أني بخير وأموري طيبة ومبروك الفوز، ودعواتكم لي». وأضاف: «مبروك الفوز للسعودية قادة وشعبا تستاهلوا، والله يسهل لهم في الأيام المقبلة». وأضاف: «مبروك الفوز للسعودية قادة وشعبا تستاهلوا، والله يسهل لهم في الأيام المقبلة». وجرى نقل اللاعب إلى مدينة حمد الطبية، نتيجة تعرضه لصدام قوي بمنطقة الرأس والصدر والبطن، عند الدقيقة الـ90 +9 مع زميله الحارس محمد العويس، من المواجهة الأولى للمنتخب السعودي بمونديال قطر.

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