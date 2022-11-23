شكرا لقرائتكم خبر كويتيون: السعوديون أعطوا دروسا تاريخية في الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المحلل الفني الآسيوي والمدرب الكروي الكويتي مالك القلاف لـ»مكة»: إن مواجهة السعودية والأرجنتين التي كسبها المنتخب السعودي بهدفين لهدف في افتتاحية مشوراهما في مونديال قطر لمجوعتهما الثالثة أكدت أنه متى ما رغب اللاعب العربي في إثبات حضوره أمام عتاولة الكرة وأحد أهم المنتخبات المرشحة لنيل كأس العالم الحالية فإنه قادر على ذلك بإذن الله، مضيفا «إن لاعبي المنتخب السعودي بانتصارهم على الأرجنتين كتبوا التاريخ الذي لن ينسى للكرتين العربية والسعودية في بطولات كأس العالم التي تعد نتيجتها إحدى الأساطير الكروية والتي ستبقى مخلدة في تاريخ كؤوس العالم الذي انطلق منذ 1930».

وعلل الكويتي مالك القلاف الفوز السعودي في مستهل مونديال قطر2022 إلى الحالة البدنية العالية التي جهزها المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد وقال «تفوق المنتخب السعودي في قراءة منافسة الأرجنتيني في النواح الفنية والبدنية وفي رفع درجة الإعداد النفسي والتي كانت واضحة بصورة كبيرة قبل المواجهة التي وضع فيها السعوديون بصمتهم دون اهتزاز الآداء لاسيما بعد هدف الأرجنتين الذي جاء من ضربة جزاء، كما أن الفوز السعودي منح درسا جديدا في عالم كرة القدم للكرة العربية والخليجية، حيث لم يتراجع اللاعبون لملعبهم للدفاع بل إنهم لعبوا بشكل جيد في الضغط على حامل الكرة والتمركز، كما أن المدير الفني للمنتخب السعودي أجاد في تبديلاته أثناء سير المباراة.

من جانبه أرجع المعلق الرياضي الكويتي بدر شداد انتصار المنتخب السعودي على نظيرة الأرجنتيني في أولى مواجهات المنتخبين في مونديال قطر إلى إدارة الرياضة السعودية وخصوصا المنتخب السعودي وتغير تفكيرها تماما عن السابق وقال «لقد استفاد السعوديون من أخطائهم السابقة، حيث كانت البداية بتثبيت المدرب هيرفي رينارد والذي تحقق معه الاستقرار الفني للمنتخب مع رفع مستوى الدوري السعودي الذي أصبح قادرا على أن ينتج لاعبين قادرين أن يجاروا أي منتخب عالمي على مستوى السرعات والالتحام ناهيك عن الدعم الإعلامي والمالي الكبير من قبل القيادة السعودية».

وأضاف بدر شداد «بالمختصر الإدارة الرياضية السعودية لكرة القدم هي الأفضل عربيا بدليل تفوق المنتخب السعودي على المنتخبات العربية الإفريقية في كأس العالم والتاريخ يشهد بذلك».

وتمنى بدر شداد للاعبين ياسر الشهراني وسلمان الفرج الشفاء العاجل بعد الإصابة التي تعرضا لها في لقاء الأرجنتين.