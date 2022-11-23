إسبانيا تذل كوستاريكا بسباعية تاريخية في مونديال 2022 (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

اكتسح المنتخب الإسباني نظيره كوستاريكا، بسبعة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى جمعت ألفريقين، اليوم الأربعاء، على ملعب الثمامة، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم قطر 2022.

وسجل سباعية إسبانيا كلا من توريس (هدفين)، أولمو، جافي، أسينسيو، سولير، وموراتا.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب الإسبانى مجموعته برصيد 3 نقاط ويأتى خلفه المنتخب الياباني بنفس الرصيد، بينما يحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث بعدما تلقى خسارة مفاجئة من اليابان، ويتذيل منتخب كوستاريكا المجموعة بدون رصيد.