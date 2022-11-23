شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الإسماعيلي وفاركو في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق الإسماعيلي نقطة في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، بعدما تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يصل فاركو إلى النقطة الخامسة في المركز السادس بينما حقق الإسماعيلي أول نقطة في الدوري هذا الموسم في المركز الـ17 بعدما تلقى ثلاث هزائم في الجولات الثلاث الماضية.

جاءت المباراة متوسطة من قبل الفريقين ولم تشهد خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

وتقدم فاركو في الدقيقة 48 عن طريق رزقي حمرون من هجمة منظمة أهداها في شباك محمد فوزي حارس مرمى الدراويش، فيما أجرى الإسماعيلي ثلاثة تغييرات في الدقيقة 55 بنزول عبد الرحمن حمدي وباسم مرسي بدلا من محمد مخلوف وحازم مرسي وفي الدقيقة 58 دفع الإٍسماعيلي بثالث تغييراته بنزول كريم عرفات بدلا من عصام صبحي.

وأدرك الإسماعيلي التعادل في الدقيقة 78 عن طريق باسم مرسي بعد استقبال عرضية متقنة من قبل صالح جمعة من الجهة اليسرى ورغم محاولة محمد سعيد شيكا حارس مرمى فاركو في التصدي لها ولكنها سكنت داخل الشباك، واستمرت النتيجة بدون تعديل حتى نهاية المباراة.

وأعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لنادي فاركو تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع : جابر كامل _ رامي صبري _ عبد الله بكري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ أحمد صغيري.

خط الوسط : أحمد البحراوي _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : رزقي حمرون _ زياد طلبة

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من :

محمود السيد _ شكري نجيب _ أحمد عوض _ أحمد فؤاد _ محمود عماد _ عزمي غوما _ مروان مجدي _ علي بهيج _ عبدالناصر دي ماريا.

فيما أعلن الأسباني جاريدو المدير الفني للاسماعيلي عن تشكيل الفريق والذي جاء كالتالي ..

حارس مرمى : محمد فوزي

خط الدفاع : محمد دسوقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – عصام صبحي

خط الوسط : محمد مخلوف – عماد حمدي – عمر الوحش

أمامهم : أحمد مدبولي – محمد عبد السميع

خط الهجوم : حازم مرسي

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم – محمد نصر – كريم عرفات – محمد حسن – مصطفى فارس – صالح جمعه – محمد الشامي – عبد الرحمن مجدي – باسم مرسي