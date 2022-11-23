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جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الأربعاء 23 / 11 / 2022.. الأهلى في الصدارة

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القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الاهلى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة ثلاث مباريات اليوم الأربعاء 23 / 11 / 2022 ضمن الجولة الرابعة من عمر البطولة لموسم 2022 / 2023 حيث أستضاف فريق فاركو نظيره الاسماعيلى بينما واجه فيوتشر فريق أسوان و التقى بيراميدز مع البنك الاهلى .

الإسماعيلي يحقق أول نقطة بالدوري بعد التعادل 1/1 مع فاركو

خطف فريق الإسماعيلي نقطة في مسابقة هذا الموسم، بعدما تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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نجح فريق فيوتشر علي نظيره أسوان بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما ، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أنتهت بعد قليل على استاد الأهلي وي السلام .

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بيراميدز يضرب البنك الأهلى بثنائية ويحقق أول فوز في الدورى.. فيديو

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره البنك الأهلى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بيراميدز يضرب البنك الأهلى بثنائية ويحقق أول فوز في الدورى.. فيديو

 

جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز 

 

تصدر فريق الاهلى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 نقاط بينما ياتى فريق الاتحاد السكندرى بالمركز الثانى بنفس عدد النقاط و حصد فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 7 نقاط و فيوتشر فى المركز الرابع بـ7 نقاط أيضا . 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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