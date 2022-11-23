شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو: كنا الأحق بالفوز في مباراة فاركو.. وهدف المنافس جاء من خطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الاسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للإسماعيلي أن فريقه خاض مباراة كبيرة أمام فاركو وقاتل بشكل جيد والفريق خاض المباراة بشكل جيد وكان هناك تركيز كبير من جميع اللاعبين.

قال جاريدو خلال المؤتمر الصحفي أن المباراة كانت صعبة لأن فاركو فريق دفاعي بشكل كبير ، مضيفا ان فريقه كان له أكثر من فرصة على المرمى، والهدف الأول الذي احرزه فريق فاركو جاء من خطأ.

وأوضح جاريدو: "خضنا مباراة كبيرة من أجل التعويض، ولعبنا بتفكير من أجل الفوز بالمباراة ، موضحا: "كنا الاحق بالفوز بسبب كثرة فرصنا على المباراة".

وعلق جاريدو على هدف تعادل فريقه قائلا: " فريق فاركو هو من أخرج الكرة لاضاعة الوقت والحكم هو من يقرر اذا كانت الكرة تعود لفريق فاركو بعد استئناف اللعب أم لا.

واختتم المدير الفني للاسماعيلي حديثه قائلا: "فاركو فريق جيد في الشق الدفاعي وهو فريق صعب بشكل كبير، وعلينا نتقبل نتيجة المباراة.