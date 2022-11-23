شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفى: فوز مصر على بلجيكا أعطى ثقة للمنتخبات العربية فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام حنفي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن التواجد العربي في مونديال قطر 2022 شرف كبير، وقدموا كرة عظيمة، قائلا: "اللى أعطى الفرصة للمنتخبات العربية دي تبقى كدة فوز منتخب مصر مع بلجيكا الذى أعطى ثقة للمنتخبات العربية".

وأضاف هشام حنفي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن المنتخبات العربية أخذوا درسا من مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا ودرسا من مباراة السعودية أمام الأرجنتين"، موضحا أن سبب هزيمة قطر هو خضة البداية.

وتابع: "البرازيل المرشح رقم واحد للبطولة ومعها بلجيكا وفرنسا والأرجنتين وألمانيا كمرشح خامس"، لافتا إلى أن ألمانيا لا بديل لها عن الفوز المباراة القادمة، متابعا: "احنا بنشوف مفاجآت والمنتخبات العربية أثبت شخصيتها".