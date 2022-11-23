شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتقدم على فيوتشر بهدف من ركلة جزاء في الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق أسوان بهدف نظيف في الشوط الأول علي فريق فيوتشر ، عن طريق أحمد بلحاج من ركلة جزاء في الدقيقة 43 في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقامة على استاد الأهلي وي السلام .

وجاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: هشام حافظ - سعد سمير – محمود مرعي – جوناثان نجويم

الوسط: مهند لاشين – كريم وليد – ناصر ماهر

الهجوم: مصطفى البدري – مروان محسن – أيمن صفاقسي

وجاء تشكيل نادي أسوان كالآتي :

في حراسة المرمى:

عمرو حسام

في خط الدفاع:

ميدو مصطفى ،محمد عطوه ، إسلام صلاح ، علي فتحي

في خط الوسط:

رفائيل اياجوا ،احمد خالد ، عماد فتحي

في خط الهجوم:

أحمد بلحاج ، محمد ناجي جدو ، ديلسون كاموني

وتعتبر مباراة فيوتشر وأسوان ، الظهور الأول للمدرب الجديد للفريق الأسواني أيمن الرمادي في بطولة الدوري بعد توليه المسئولية خلفاً لربيع ياسين .

كان أسوان قد خسر أول ثلاث جولات بالدوري، بعد الهزيمة أمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف، ثم الهزيمة أمام الأهلي بنفس النتيجة، وأخير الهزيمة أمام غزل المحلة بهدف نظيف أيضا، ليحتل أبناء الجنوب المركز الأخير في جدول المسابقة بدون نقاط.