شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطبق نظام اليوم الكامل في التدريبات استعدادا للزمالك في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، من الفترات التدريبية للاعبي الفريق، حيث طبق جلال نظام اليوم الكامل بتدريبات صباحية ومسائية استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام نادي الزمالك في كأس مصر، حيث يستهدف مدرب الفريق البورسعيدي تجهيز اللاعبين بشكل كامل من الناحية البدنية والفنية قبل اللقاء المرتقب بعد فترة التوقف الطويلة.

ويستعد المصري لمواجهة نظيره فريق الزمالك في مباراة دور الثمانية لبطولة كأس مصر للموسم الكروي 2022/2021 والمقرر إقامتها فى السادس والعشرين من نوفمبر الجاري باستاد برج العرب.

من ناحية أخرى، يخضع الجزائري عبد الرحيم دغموم، نجم خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، بعد اليوم الأربعاء، لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة، وذلك لتحديد مدى تحسن حالته بعد إصابته الخميس الماضي بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ اليسرى، وذلك خلال مشاركته بمباراة إنبي الودية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كان اللاعب قد خضع خلال الأيام القليلة الماضية لعدد كبير من جلسات التأهيل والاستشفاء باستخدام الموجات فوق الصوتية بالإضافة إلى الحقن بالبلازما، أملًا في سرعة تماثله للشفاء في أقرب وقت ممكن، خاصة أن اللاعب يعد من الركائز الأساسية للمصري منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من فريق وفاق سطيف الجزائري.