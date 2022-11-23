شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا في "برج العرب" استعدادا لمواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإسكندرية ظهر يوم الجمعة المقبل، للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في كأس مصر.

وقرر الجهاز الفني للفريق خوض المران الختامي بالإسكندرية مساء يوم الجمعة المقبل، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.